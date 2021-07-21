Гости МАКС-2021 смогут увидеть работу инновационного спутникового сканера

На данный момент инновационной аппаратурой оснащены геостационарные спутники ДЗЗ «Электро-Л» и единственный в мире «полярный» метеоспутник «Арктика-М».

В Telegram-канале Международного авиационно-космического салона МАКС сообщается, что холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в госкорпорацию «Роскосмос», в рамках выставки МАКС-2021 представит инновационный спутниковый сканер. Любители авиации, посетившие стенд РКС, смогут в онлайн-режиме наблюдать за реальной циклограммой сеанса спутниковой съемки орбитальной аппаратурой МСУ-ГС. Это станет возможным благодаря использованию космической съемочной аппаратуры для перспективных спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Такая инновационная аппаратура может устанавливаться на любые спутниковые платформы, а космический сканер нового уровня позволяет получать изображения очень высокого качества, которые могут применяться в различных целях, например, прокладывать маршрут для судов по Севморпути даже в период полярной ночи.

Напомним, что XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 начал работу 20 июля и будет принимать гостей до 25 июля включительно. Выставка проходит в подмосковном городе Жуковский.