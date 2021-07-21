Власти Крыма готовы на полное закрытие региона для туристов из-за COVID-19

Сергей Аксенов допустил, что в 2021 году туристический сезон может закрыться в связи с ухудшением эпидситуации.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона готовы закрыть полуостров для туристов, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжит ухудшаться. По его словам, на данный момент планов по прекращению туристского сезона нет, однако это может случиться, если эпидемиологическая ситуация по COVID-19 станет катастрофической, пишет News.ru.

Ранее в ВОЗ допустили появление более опасного и смертоносного штамма коронавирусной инфекции. Также организации предположили, что новый вариант вируса может оказаться невосприимчивым к разработанным вакцинам.