В ВОЗ допустили появление более опасного штамма коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что чем больше людей заболевают COVID-19, тем больше возникает других вариантов вируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в мире может появиться новый более заразный и опасный штамм коронавирусной инфекции. Он пояснил, что чем больше людей заболевают COVID-19, тем больше возникает других вариантов вируса. Таким образом, заключил глава ВОЗ, у коронавирусной инфекции есть потенциал для появления еще более заразного и смертоносного штамма, чем «дельта». В связи с этим Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны ускорить распространение препаратов против COVID-19 по всему миру. По его словам, увеличение числа новых мутаций вируса повышает вероятность того, что один из вариантов окажется невосприимчивым к вакцинам, а значит, ученым придется заново работать над созданием инъекции, пишет ИА REGNUM.

Ранее сообщалось, что в Минздраве России перечислили опасные симптомы, которые могут возникать после прививки от коронавирусной инфекции.