Макаревич назвал «идиотами» россиян, отказывающихся от вакцинации

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал отказывающихся от вакцинации россиян «идиотами». «И их, к сожалению, много», – считает музыкант.

Об этом он заявил в интервью «Газете.ру». Макаревич подчеркнул, что у нет оснований не доверять вакцине «Спутник V». Он сам ей привился, а также видит, что «весь научный мир» ее хвалит.

«Те, кто против вакцинирования, – что я с ними могу поделать, гоняться за ними, что ли? Много идиотов, ничего не поделаешь», – сказал Макаревич. По его словам, он не понимает «пренебрежение» россиян к этому вопросу.

Макаревич переболел коронавирусом в 2020 году в легкой форме. «Вообще ничего не почувствовал», – говорил он, добавляя, что «обоняние только пропало». После вакцинации музыкант писал на своей странице в Facebook: «Люди! Не будьте идиотами. Привейтесь уже! Иначе это никогда не кончится».