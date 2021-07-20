СМИ: Германия и США предостерегли Россию от использования газа в качестве оружия против Украины

Источник Bloomberg рассказал, что речь может идти о мерах, которые немецкий канцлер Ангела Меркель ранее отвергала.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Германия и Соединенные Штаты Америки почти согласовали ответные меры в отношении Российской Федерации в случае, если страна будет использовать поставки газа по трубопроводу «Северный поток-2» в качестве оружия, направленного против Украины. По словам собеседника издания, речь может идти о мероприятиях, которые немецкий канцлер Ангела Меркель ранее отвергала. Кроме того рассматриваются и другие варианты, такие как ограничение транзита российского газа в Европу, включая Германию.

Источник Bloomberg отметил, что Вашингтон и Берлин специально не раскрывают подробности соглашения для того, чтобы Москва не смогла подготовиться к возможным негативным последствиям.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будущее страны не связано с Россией.