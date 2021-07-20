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В МИД Украины заявили, что будущее страны не связано с Россией

20.07.2021 16:49
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В МИД Украины заявили, что будущее страны не связано с Россией

Дмитрий Кулеба отметил, что Киев будет строить отношения с Москвой, поскольку РФ является «политической реальностью».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник в своем видеообращении заявил, что будущее страны связано не с Россией, а с Европейским Союзом. Он отметил, что Киев, Тбилиси и Кишинев хотят отойти от концепции «единого народа» с РФ, поэтому государства создали «Ассоциированное трио». По мнению Кулебы, Украина, Грузия и Молдавия не могут верить России, поскольку российская сторона «дискредитировала себя». Кроме того он отметил, что поэтому страны-члены «Ассоциированного трио» стремятся объединиться с Европой, пишет ИА REGNUM.

Напомним, что 17 мая 2021 года Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио». Уточняется, что данный документ подтверждает желание государств стать членами Европейского Союза, а также координирует усилия стран по евроинтеграции.

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