Кремль отреагировал на отмену QR-кодов в Москве

Дмитрий Песков напомнил, что власти столицы принимают подобные решения в рамках реализации своих особых полномочий.

В понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на отмену QR-кодов для посещения столичных точек общепита. По его словам, власти Москвы уже не раз показывали и доказывали свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также Дмитрий Песков отметил, что в подобных вопросах власти регионов ориентируются не только на сохранение жизни и здоровья граждан, но и на поддержание различных отраслей экономики.

«Каждый раз это такие попытки нахождения золотой середины», - цитирует газета «Известия» слова представителя Кремля.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Москве отменяется обязательное требование о предъявлении QR-кодов, подтверждающих прохождение полной вакцинации против коронавируса или наличие действительного отрицательного ПЦР-теста, для посещения столичных заведений общественного питания.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что турецкие власти могут закрыть границы Турции для иностранных туристов из-за распространения штамма COVID-19 «дельта».