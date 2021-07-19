Рогозина возмутили низкие зарплаты на предприятиях «Роскосмоса». Сам он получает более 80 млн рублей

Главу «Роскосмоса» «даже передернуло» от низких зарплат на предприятиях ракетно-космической отрасли. Он не назвал их размер, но пообещал заняться повышением зарплат.

Об этом пишет РИА Новости. По словам Рогозина, создание из «Роскосмоса» государственной корпорации привело к повышению зарплат в центральном аппарате – у менеджеров. «Но это неправильно, когда такая зарплата есть в центральном аппарате, а на предприятиях она сильно разнится», – заявил Рогозин космонавтам в Звездном городке.

Также главе «Роскосмоса» не понравилось, что астронавты НАСА и Европейского космического агентства получают намного больше российских космонавтов. Рогозин возглавляет корпорацию с 2018 года. В 2019-м он получил за год 44,13 млн руб., а в 2020 году – уже 83,11 млн. Двукратное увеличение зарплаты объяснили двумя премия за 2019 и 2020-ый годы.

По данным «Новой газеты», самые высокие зарплаты в космической отрасли в мире – у «Роскосмоса». Двадцать ключевых сотрудников корпорации получают от 447 до 678 млн руб. в год. В среднем каждый из них зарабатывает 27,6 млн в год на человека. При этом инженерам и космонавтам платят всего по 60 тыс. руб. в месяц, или 720 тыс. руб. в год.

В дело повышения зарплат космонавтов пришлось вмешаться лично президенту Владимиру Путину. 12 апреля, в День космонавтики, он предложил увеличить на 50% оклад тем, кто уже летал и на 70% тем, кто еще не летал, но готовится к полету.