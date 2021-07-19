Мурашко рассказал, заболевают ли люди COVID-19 после прививки

Михаил Мурашко уточнил, что к 2,5% заболевших относятся граждане, которые привились как одним, так и двумя компонентами вакцины.

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в интервью ТК «Россия 24» рассказал, что вакцинированные люди иногда заражаются коронавирусом. Однако он отметил, что случаи заболевания встречаются примерно у 2,5% привитых, причем 95% таких граждан «не требует даже госпитализации».

Также Михаил Мурашко уточнил, что к 2,5% инфицированных относятся люди, которые привились как одним, так и двумя компонентами вакцины, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что российским пенсионерам хотят выплачивать пособие за прохождение вакцинации против коронавируса.