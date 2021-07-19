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Зюганов обвинил россиян в пенсионной реформе

19.07.2021 13:29
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Зюганов обвинил россиян в пенсионной реформе

Россияне отчасти сами виноваты в пенсионной реформе 2018 года – они не отстаивали свои права и не выходили на массовые протесты.

Об этом заявил в прямом эфире в Instagram Геннадий Зюганов. Политик считает, что если бы три года назад россияне активно выходили на митинги, власти бы не решились повысить возраст выхода на пенсию до 60 для женщин и до 65 лет для мужчин.

«Мы вывели 10 тыс. на манифестацию. Если бы вышел миллион в Москве, уверяю, этого закона бы не было», – заявил Зюганов. Он считает, что людям «пора заканчивать отсиживаться и ворчать». Глава КПРФ призывает «активнее принимать участие в организованных массовых мероприятиях». По его словам, власть «больше всего этого боится».

Зюганов назвал общей задачей отмену пенсионной реформы. «У нас один из главных пунктов – отменить пенсионное людоедство и восстановить нормальный выход на пенсию», – сказал политик. Но пока он призвал прийти на сентябрьские выборы в Госдуму – голосовать и наблюдать.

Также политик прокомментировал обязательную вакцинацию. «Вот когда говорят, что все должны вакцинироваться, мне становится плохо», – говорит он. По его словам, у одних аллергия, у других – противопоказания, а у третьих – «сахар». «Это просто глупость, это преступное предложение, за которым ничего, кроме испуга и беспомощности, не стоит», – сказал Зюганов.

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