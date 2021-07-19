Российским пенсионерам хотят выплачивать пособие за вакцинацию от COVID-19

Письмо направлено на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

Депутат Государственной думы России Василий Власов предложил ввести в стране пособие для пенсионеров, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Он пояснил, что сейчас некоторые региональные власти вводят материальные стимулы за прохождение вакцинации, однако на федеральном уровне таких поощрений нет. В связи с этим Василий Власов призвал ввести единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. для всех российских граждан, получающих пенсию по старости и сделавших прививку от COVID-19. Депутат считает, что подобная мера сможет замотивировать наиболее уязвимую категорию граждан позаботиться о своем здоровье, пишет RT.

Ранее стало известно, что глава правительства России Михаил Мишустин назначил своих замов кураторами регионов.