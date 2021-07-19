Граждан России предупредили о возможном росте цен на хлеб

Хлебозаводы предупредили ритейлеров о возможном повышении стоимости продукции на 7-12%.

Газета «Коммерсант», ссылаясь на сеть супермаркетов «Верный», сообщила, что с августа текущего года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий может повыситься на 7-12%. Производители отмечают, что данный рост связан с увеличением цен на сырье, транспортировку и упаковочный материал.

В свою очередь президент Российского союза пекарей Алексей Лялин подчеркнул, что все виды ингредиентов (например, сахар, масло, маргарин и так далее), используемых для производства хлебобулочных изделий, стали в несколько раз дороже.

Ранее «Капитал страны» писал, что российским пенсионерам хотят выплачивать единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. за вакцинацию против коронавируса.