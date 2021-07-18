Треть россиян боится потерять часть зарплаты из-за четырехдневной рабочей недели

Против четырехдневной рабочей недели выступила треть россиян. Большинство из них боится потерять часть доходов. При этом 76% российских компаний даже не обсуждают возможность перехода на четырехдневку.

Об этом говорится в новом исследовании Superjob. В опросе с 27 июня по 13 июля приняли участие 2600 человек, из которых 1 тыс. – работодатели. Опрос показал, что за четырехдневку выступают 44% россиян, а 34% – против. Уверены, что справятся со своей работой за четыре дня 63% опрошенных, а в том, что не справятся, признались 24%.

Между тем 76% работодателей даже не думают о четырехдневной рабочей неделе. Задумывались об этом только 12%, однако они пришли к выводу, что им такой режим не подходит. Лишь 5% готовы в будущем практиковать четырехдневку. При этом уже перешел на него всего 1% компаний.

Идею четырехдневки продвигает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее – сокращать на час, на два, на три», – говорил он, подчеркивая, что на Западе к этому движутся многие компании. В Минтруда рассматривают эту идею, а уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневку для женщин.