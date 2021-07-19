Мишустин сделал своих замов кураторами регионов. Требует «погрузиться» в решение местных задач

Глава правительства Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами регионов. Он потребует от них «погружения» в решение местных задач. Кураторы будут отвечать за инвестиции, социально-экономическое развитие и расходы бюджета.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству. Эту информацию подтвердил источник в аппарате правительства. Кураторы регионов будут отвечать за социально-экономическое развитие территорий. При этом свою работу они должны согласовывать с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

За Сибирский федеральный округ будет отвечать Виктория Абрамченко (она курирует в правительстве лесное хозяйство и недропользование).

За Северо-Западный федеральный округ – Татьяна Голикова (курирует здравоохранение и образование).

За Центральный федеральный округ – Дмитрий Григоренко (курирует работу Минфина).

За Уральский федеральный округ – Юрий Борисов (курирует оборонно-промышленный комплекс).

За Северный Кавказ – Александр Новак (курирует Минэнергетики).

За Южный федеральный округ – Марат Хуснуллин (курирует Крым).

За Приволжский федеральный округ – Дмитрий Чернышенко (курирует цифровизацию и инновации).

За Дальний Восток – Юрий Трутнев (он и до этого курировал Дальний Восток).

По словам источника РБК, институт кураторства «обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов». При этом дублирования функций с полпредами президента не произойдет, поскольку полпреды больше занимаются контролем за исполнением решений федеральной власти, а также кадровой политикой президента.

В одном из полпредств РБК сказали, что куратор в виде вице-премьера – это эффективная и хорошая надстройка. Кураторы смогут создать «проектный офис» и «загрузить работой все соответствующие министерства и ведомства».

Решение о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов анонсировал 30 июня президент Владимир Путин. «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более точно, более осмысленно и с большим эффектом», – заявил Путин.