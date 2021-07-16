В самом бедном регионе России жителям запретили выходить на улицы из-за пандемии

В Туве власти ввели жесткий локдаун, который включает в себя запрет гражданам выходить на улицу. Делать это можно только по работе и неотложным делам.

Об этом сообщается на официальном сайте республики. Карантин подразумевает закрытие непродовольственных магазинов, рынков, сервисов бытовых услуг, бассейнов и парков. Отели могут принимать только тех, кто приехал в командировку. Детям до 14 лет запрещается гулять без взрослых. На какой срок вводятся эти меры, не уточняется.

13 июля власти Тувы приостановили работу общественного транспорта по выходным, а общепиту разрешили работать только на вынос и с доставкой.

Подобные жесткие меры в Туве объяснили «крайне безответственным отношением граждан к собственному здоровью и нежеланием бизнеса выполнять антиковидные требования». 14 июля глава республики Владислав Ховалыг пообещал ввести жесткий локдаун, если жители продолжат «игнорировать и нагло нарушать» ограничения.