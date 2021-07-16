В Москве отменят систему QR-кодов в кафе и ресторанах

Напомним, что в столице вход в точки общепита по QR-коду ввели 28 июня.

Столичный мэр Сергей Собянин в ходе выступления на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что в связи с хорошей динамикой вакцинации власти Москвы приняли решение с 19 июля отменить обязательное требование по предъявлению QR-кодов, подтверждающих прохождение полной вакцинации против коронавирусной инфекции, в точках общественного питания. По словам градоначальника, рестораторы могут самостоятельно устанавливать правило о проверке наличия такого кода у посетителей.

Тем не менее градоначальник отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе все еще остается сложной, поэтому он призвал граждан соблюдать меры безопасности и делать прививки от COVID-19.

Ранее в Кремле сообщили, что коронавирус становится более агрессивным и заразным.