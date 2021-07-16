ЦБ поймал трейдера одного из банков на манипуляции курсом рубля

Центробанк выявил со стороны банка «Зенит» манипулятивные сделки с опционами на пару доллар-рубль. Трейдер банка продавал контракты сам себе и с помощью сделок привел к «существенным отклонениям объема торгов».

Об этом сообщила пресс-служба ЦБ. Банк «Зенит» входит в топ-40 российских банков по размеру активов и в топ-30 по объему вкладов физлиц. Сотрудник банка Владимир Шабалов был уполномочен совершать операции с производными финансовыми инструментами в интересах «Зенита». Но также он совершал операции с опционами по собственному брокерскому счету, утверждают в ЦБ.

В результате его сделок, которые он совершал в марте и апреле 2019 года, произошло «существенное отклонение объема торгов». При этом трейдер Шабалов нарушил пункт 2 части 1 статьи 5 Федерального закона «О противодействии использованию инсайдерской информации».

ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты Шабалова и направил предписание банку «Зенит».