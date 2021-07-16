Кремль: COVID-19 становится более агрессивным и заразным
Дмитрий Песков подчеркнул, что смертность растет.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 16 июля, рассказал, что в последнее время коронавирусная инфекция становится более агрессивной и заразной. По его словам, несмотря на выработанные методы лечения, жертв COVID-19 становится много, смертность растет.
Однако Дмитрий Песков выразил уверенность, что в будущем удастся свести к минимуму такие негативные результаты, так как протоколы лечения совершенствуются, а также увеличивается количество привитых от коронавирусной инфекции граждан.
Кроме того представитель считает, что к подобным последствиям привело то, что российская сторона почти не продвинулась в темпах вакцинации населения, пишет URA.RU.
Ранее российский эпидемиолог связал рост заболеваемости COVID-19 в России с появлением нового штамма.
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"... в будущем удастся свести к минимуму такие негативные результаты, так как протоколы лечения совершенствуются, ..." Протоколы виноваты? Прилетают отдыхающие переносят вирусы, как бы они не защищались. К сентябрю заболеваемость пойдет на спад.