Эпидемиолог связал рост заболеваемости COVID-19 в РФ с появлением нового штамма

Александр Горелов сообщил, что уровень инфицирования будет оставаться высоким еще около 1-1,5 месяцев после достижения максимальных значений.

Член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что в Российской Федерации рост заболеваемости коронавирусом объясняется появлением нового штамма COVID-19. По его словам, в последнее время в нашей стране и в мире наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов вируса. Александр Горелов пояснил, что в большинстве случаев появление мутаций сопровождается повышением заболеваемости.

Также эпидемиолог рассказал, что уровень инфицирования будет оставаться высоким еще около 1-1,5 месяцев после достижения максимальных значений. Далее Россия выйдет на этап стабилизации, который, как правило, длится примерно 1 месяц. Затем, добавил Александр Горелов, начнется постепенное снижение заболеваемости коронавирусом. Эксперт заключил, что ускорить этот процесс помогут вакцинация и соблюдение всех мер безопасности по COVID-19, пишет ТАСС.

Ранее власти Крыма высказались о введении обязательного прививания против коронавируса для туристов.