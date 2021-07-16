Лидеры Германии и США высказались по «Северному потоку-2»

Ангела Меркель надеется, что Москва и Киев продлят транзитный контракт после 2024 года.

Американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель заявил, что США и Германия имеют разные позиции по поводу строительства и запуска проекта «Северный поток-2». Он добавил, что мнения двух стран сходятся в том, что Украина должна сохранить статус газового транзитера. Кроме того Джо Байден отметил, что правительства США и Германии рассмотрят меры, которые могут предпринять государства в случае, если Российская Федерация попробует «шантажировать» другие страны с помощью «Северного потока-2».

В свою очередь Ангела Меркель подтвердила, что у Берлина и Вашингтона имеются разногласия относительно реализации второй ветки газопровода.

«У нас тут различные оценки того, что несет этот проект», - сказала она.

По словам Ангелы Меркель, «Северный поток-2» не будет лишать Украину транзита российского газа, а также она подчеркнула, что Германия предпримет активные действия, если Российская Федерация нарушит право украинской стороны быть страной-транзитером, пишет РИА Новости.

Напомним, что в четверг Джо Байден и Ангела Меркель провели переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные со строительством второй ветки газопровода.

Ранее Германия отказалась выплачивать Украине компенсацию за «Северный поток-2».