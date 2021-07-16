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Бананы подорожали до максимума за пять лет. На это жаловались Путину

16.07.2021 10:54
Комментарии: 1
Бананы подорожали до максимума за пять лет. На это жаловались Путину

Стоимость бананов в России выросла в 1,5 раза – до 89,4 руб. за кг в апреле. Затем она снизилась до 84,1 руб. в июне. Однако цена все равно достигла максимума за пять лет и вернулась к показателю 2016 года.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Бананы начали дорожать в феврале – цены подскочили на 15% за год. На пике они стоили в апреле – 89,3 руб. за кг. Дороже всего бананы стоили в России в марте 2015 года – 96,2 руб.

Эксперты объясняют подорожание стабильным спросом, девальвацией рубля и дефицитом поставок из Эквадора – на него приходится 96% импорта в Россию. В Эквадоре из-за активности вулкана и плохой погоды упал урожай. В итоге импорт упал на 11%, а оптовые цены выросли на 40%. При этом сами производители цены не повышали. Рост цен – это спекуляции посредников, говорит представитель эквадорской компании Triny Fresh S.A.

Президент Владимира Путина на «прямой линии» спрашивали, почему бананы стоят дешевле моркови – ведь одни производятся за рубежом, а другая – в России. Путин сказал, что рост цен – мировой тренд, а моркови России не хватает, ее завозят из Турции и Белоруссии.

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15:36 0 0
Александр Н:

ну вот спросили почему бананы дешевле морковки стоят ,,, моментальная реакция власти - теперь дороже и кто говорит что власть не отслеживает цены и чаяния покупателей.... отслеживает еще как отслеживает и принимает меры ..не всегда конечно или не в нужное время но ведь принимает

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