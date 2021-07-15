ЕП призвал ЕС готовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму РФ

Решения Европейского парламента являются рекомендацией для стран Евросоюза, они не обязательны для исполнения.

Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил доклад по будущим политическим отношениям Европейского Союза с Российской Федерацией. Отмечается, что соответствующий документ поддержали 56 членов комитета, 9 высказались против, а 5 – воздержались. Теперь данный доклад вынесут на голосование всего Европарламента в ходе пленарной сессии.

В частности, документ рекомендует странам Европейского Союза не признавать парламент России, если в 2021 году выборы в Госдуму будут нарушать международные права и демократические принципы. В этом случае предлагается приостановить участие РФ в международных парламентских ассамблеях, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Кремле рассказали о сроках проведения «нормандского» саммита по Донбассу.