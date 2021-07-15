Верховная Рада приняла отставку главы МВД Украины Арсена Авакова

Требуемый минимум при голосовании за увольнение составлял 226 голосов депутатов.

В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины одобрила отставку Арсена Авакова с поста главы министерства внутренних дел (МВД) страны. За его уход проголосовал 291 парламентарий, пишет «Интерфакс-Украина».

Напомним, что Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД Украины 13 июля. Он занимал данный пост с 2014 года, а в 2019 году был переназначен. Арсен Аваков стал последним из двух министров, которым удалось сохранить свои посты при новой власти.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что Украина захотела получить компенсацию еще и за газопровод «Турецкий поток».