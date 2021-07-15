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В Кремле рассказали о сроках проведения «нормандского» саммита

15.07.2021 14:44
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В Кремле рассказали о сроках проведения «нормандского» саммита

Дмитрий Песков сообщил, что прикидок по срокам саммита «нормандской четверки» пока нет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что на данный момент нет никакой конкретной даты проведения следующего саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Также он отметил, что все участники такого формата поддерживают новые встречи по разрешению ситуации в Донбассе, однако «прикидок по срокам нет до сих пор». Такими словами Дмитрий Песков ответил на заявление офиса главы Украины Владимира Зеленского о подготовке очередных переговоров в рамках «нормандской четверки», пишет РБК.

Ранее стало известно, что правительство Российской Федерации проработает вопрос помощи Белоруссии на фоне «удушающих» западных санкций.

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