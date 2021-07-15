Песков: Россия проработает вопрос помощи Белоруссии на фоне западных санкций

Дмитрий Песков заявил, что западные ограничительные меры, введенные против белорусской стороны, являются «удушающими».

В четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российское правительство рассмотрит вопрос оказания помощи Минску на фоне западных санкций. По его словам, данная тема затрагивалась в ходе переговоров президента России Владимира Путина и его коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко. Также Дмитрий Песков отметил, что иностранные ограничительные меры, введенные в отношении белорусской стороны, являются «удушающими». Такими словами представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, что 13 июля в Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, во время которых стороны согласовали цену на газ для Минска в 2022 году.