«У нас своих хватает». Кремль исключил допуск иностранных вакцин в Россию

Российские власти не обсуждают вопрос допуска иностранных вакцин в страну. У россиян есть возможность выбрать из четырех отечественных препаратов: «Спутник V», «Спутник-лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. «У нас своих вакцин хватает», – подчеркнул Песков. Вопрос ему задали в связи с письмо пилотов российских авиакомпаний, которые пожаловались правительству на то, что отечественные вакцины не признаются в других странах, из-за чего они вынуждены постоянно сдавать ПЦР-тесты.

Также Песков заверил, что перебоев с поставками нет. «Постоянно растут обороты», – сказал он. Хотя в нескольких регионах из-за отсутствия вакцин возникли трудности с обязательной вакцинацией.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, «несколько иностранных производителей» уже подали заявки на регистрацию своих вакцин в России и проходят экспертизу. В частности, известно об испытаниях китайской вакцины CanSino и AstraZeneca. Второй препарат будут производить для экспорта, а не для внутреннего потребления в России.