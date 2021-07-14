«Надо сразу чипы в мозг». Глава СПЧ выступил против татуировок с QR-кодами

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев не одобрил идею набивать татуировки с QR-кодами для прохода в рестораны.

Об этом Фадеев заявил в интервью «Подъему». Он предложил авторам идеи из Delivery Club «сразу чипы в мозг вместо татуировок» вживить. «Чипы в мозг впаивать – это будет надежнее. Зачем полумеры?» – возмутился Фадеев.

Также идею раскритиковала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее словам, у нее возникают разные «разные ассоциации» в связи с этим. «Мне кажется, (это) вбрасывают специально, чтобы будоражить людей», – сказал Поклонская.

Delivery Club и Everink Tattoo предложили жителям Москвы наносить временные – до двух недель – тату с QR-кодом для прохода в рестораны и кафе. Одна татуировка обойдет в 590 рую. при заказе на сайте. При этом можно будет выбрать эскиз. «С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита», – отметили в Delivery Club.