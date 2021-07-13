«Мегафон» грозится отстранить от работы непривитых сотрудников с 15 июля

Компания «Мегафон» уведомила сотрудников фирменных салонов о том, что с 16 июля непривитые от коронавируса работники будут отстранены от работы. Наличие медотвода учитываться не будет.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на одного из сотрудников компании, который попросил не раскрывать его имени. По его словам, всех работников обязали заполнить специальную форму с указанием даты вакцинации. Если в этой ячейке будет пропуск, то сотрудника отстранят от работы.

Об этом же говорится в письме территориального менеджера «Мегафона» – лица, которое отвечает за 5-12 торговых точек. Источник «Открытых медиа» не знает, инициатива ли это территориального менеджера или приказ сверху. То же само пишут в сообществе «Подслушано Мегафон».

Представитель оператора опроверг только то, что людей с медотоводом будут отстранять от работы. При этом в приказе директора столичного филиала «Мегафон-Ритейл» Вадима Зимина говорится, что с 15 июля будут отстранены от работы без сохранения заработной платы все сотрудники, у которых нет прививки «без уважительных причин».

Аналогичная ситуация происходит в столичном метро и трамваях.