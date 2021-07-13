Франция распространит COVID-пропуска на детей от 12 лет

Брюно Ле Мер заявил, что власти готовы в первое время проявлять гибкость в вопросе введения санитарных пропусков для юных французов.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мер в интервью радиостанции France info сообщил, что с начала августа 2021 года в стране COVID-пропуска для посещения мест массового скопления людей (магазины, торговые центры, кафе, рестораны, кинотеатры и так далее) понадобятся не только взрослым, но и детям от 12 лет. Также он отметил, что французские власти готовы в первое время проявлять гибкость в данном вопросе, поскольку на сегодняшний день только порядка 15% несовершеннолетних граждан прошли вакцинацию от коронавируса, пишет «Российская газета».

Ранее «Капитал страны» передавал, что в Кремле допустили принятие жестких мер за отказ от прививания против COVID-19, например, как во Франции.