В России могут повыситься цены на все продукты

Петр Шелищ считает, что рост стоимости на продовольственные товары может наступить осенью 2021 года.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в России могут повыситься цены на продовольственные товары​. Однако он отметил, что больше всего подорожают базовые продукты питания, например, растительное масло, хлеб, макароны, крупы и так далее. По его мнению, в осенний период могут вырасти цены на «абсолютно все товары».

Ранее сообщалось, что Украина хочет получить гарантии по газу на 10-15 лет после запуска российского трубопровода «Северный поток-2».