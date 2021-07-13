Песков не стал отвечать на вопрос, готова ли Россия присоединить Донбасс

Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все возможное для того, чтобы помочь данному региону.

Во вторник, 13 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал говорить о том, готова ли Российская Федерация присоединить к себе Донбасс. Однако он подчеркнул, что Москва делает все возможное для того, чтобы помочь данному региону: в рамках международного права оказывает гуманитарную помощь и другую поддержку жителям этой территории, от которых отказались власти Украины. Такими словами Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация в Донбассе начала ухудшаться, несмотря на обещания действующего украинского лидера Владимира Зеленского урегулировать конфликт на востоке страны, пишет Федеральное агентство новостей.