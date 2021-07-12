В Берлине рассказали о переговорах с Вашингтоном по проекту «Северный поток-2»

Минэкономики Германии сообщило, что все разрешения на строительство газопровода уже выданы.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в ходе пресс-конференции в Берлине заявил, что страна ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по вопросам, связанным со строительством газопровода «Северный поток-2». По его словам, данное обсуждение ведется довольно давно, однако позиция Берлина относительно реализации трубопровода не изменилась: газовая магистраль является экономическим проектом. Также Штеффен Зайберт добавил, что о политических аспектах «Северного потока-2» было сказано неоднократно.

В свою очередь представитель Минэкономики Германии сообщила, что все разрешения на строительство газопровода «выданы много лет назад», пишет РИА Новости.

Напомним, что американский лидер Джо Байден в четверг в Белом доме должен провести переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель. Одной из тем обсуждения станет реализация «Северного потока-2».