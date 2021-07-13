На Украине в ответ на статью Путина предложили «забрать "братство народов" себе»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко не увидел особой оригинальности в статье Владимира Путина и единстве русских и украинцев. Он поставил Путина в один ряд с русскими царями и Сталиным, которые переписывали историю.

Об этом Ткаченко написал в Twitter. По его словам, необходимо «включать критическое мышление» при чтении статьи Путина и «помнить о реальных действиях России против Украины – война, сеяние вражды и лживая пропаганда».

Трактовка истории Путина «не отличается особой оригинальностью», считает Ткаченко. «Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии», – пишет он. Более «оригинальная» трактовка у самого Ткаченко, который считает что Украина «на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю». Киевские князья, по его мнению, заложили основы свободы, которые «унаследовала независимая Украина. И точно не Россия».

Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев» на сайте Кремля 12 июля. Познакомиться с коротким ее пересказом можно здесь.