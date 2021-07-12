В Кремле отреагировали на решение ЕС продлить антироссийские санкции

Дмитрий Песков отметил, что сейчас РФ вынуждена работать в сложных условиях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что решение Европейского Союза продлить антироссийские санкции вряд ли улучшат отношения между Россией и сообществом. По его словам, никакой новизны и неожиданности в таком вердикте нет. Также Дмитрий Песков отметил, что сейчас Российская Федерация вынуждена работать в сложных условиях, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что 12 июля Совет Евросоюза распространил заявление о том, что европейское сообщество в очередной раз приняло решение продлить на 6 месяцев экономические секторальные санкции против России, принятые в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ.

Напомним, что Крымский полуостров предложил Белоруссии варианты открытия прямых авиарейсов в обход западным санкциям.