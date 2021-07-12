В Nord Stream 2 AG рассказали, что «Северный поток-2» готов на 98%

Маттиас Варниг надеется, что транзит российского газа через Украину будет продолжен и поле 2024 года.

Исполнительный директор компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в беседе с газетой Handelsblatt рассказал, что на сегодняшний день энергетический проект готов на 98%. Кроме того он отметил, что работы по строительству трубопровода планируется завершить к концу августа. По его словам, еще около 3 месяцев понадобится на получение соответствующих сертификатов и проведение тестов. Также Маттиас Варниг выразил надежду, что уже в 2021 году удастся ввести в эксплуатацию «Северный поток-2», пишет ТАСС.

Ранее в Nord Stream 2 AG заявили, что санкции США, введенные против газопровода, нарушили интересы Украины.