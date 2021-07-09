Фильм «Летчик» представят в рамках авиасалона МАКС-2021

В основе картины лежат подвиги девяти советских воздушных асов, которым пришлось пройти через тяжелые испытания.

В пятницу, 23 июля, на площадке Юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 состоится презентация нового фильма Рената Давлетьярова «Летчик». Продюсеры картины Дмитрий Пристансков и Влад Ряшин, актеры Анна Пескова и Петр Федоров, а также заслуженный летчик-испытатель Владимир Барсук, пилотировавший штурмовик Ил-2 времен войны, расскажут о том, как создавался фильм.

«Летчик» посвящен подвигу советских пилотов в период Великой Отечественной войны. Главный герой картины – летчик Николай Комлев, выживший после падения самолета, сбитого во вражеском тылу. Воздушному асу предстоит пройти множество испытаний, прежде чем он сможет вернуться в расположение своих войск: преодолеть сильный мороз и голод, отгонять от себя стаи волков, защищаться от отряда Вермахта, специально отправленного на его поиски. В основе фильма лежат подвиги девяти советских летчиков, которым пришлось пройти через подобные трудности. Самая известная история Алексея Петровича Маресьева, которому удалось вернуться в авиацию, несмотря на ампутацию ног. Создатели картины выразили уважение всем девяти героям, их имена и судьбы представлены в финальных титрах фильма.

Напомним, что выставка МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля 2021 года в подмосковном Жуковском.