Не на яхты, а на космос призвал тратиться «наших олигархов-миллиардеров» Рогозин

«Олигархи-миллиардеры» должны тратить деньги на космические технологии, а не на «очередные яхты и ярмарки тщеславия».

Об этом в своем Telegram-канале написал глава «Роскосмоса» Дмитий Рогозин. Сообщение появилось после того, как британский миллиардер, владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет.

Рогозин отметил, что полет Брэнсона – это «знаковое событие» для расширения возможностей человека и развития технологий. Однако Рогозин подчеркнул – полет Брэнсона «не имеет отношения к профессиональной космонавтике». Заявляя об этом, он сослался на неких «уважаемых экспертов».

Глава «Роскосмоса» выразил надежду, что «когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги» на развитие космических технологий и знаний о космосе, а не на яхты ради тщеславия.

Корбаль VSS Unity поднял 11 июля Брэнсона на высоту в 100 км над землей. Экипаж несколько минут ощущал невесомость, но, строго говоря, в космосе он не был. Всего полет ракетоплана длился около часа. Корабль приземлился в космопорту «Америка» в Нью-Мексико.