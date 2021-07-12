В Nord Stream 2 AG заявили, что санкции США нарушили интересы Украины

Маттиас Варниг отметил, что риск введения новых американских санкций остается высоким.

Исполнительный директор компании-оператора проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt выразил мнение, что американские санкции, введенные в 2019 году против газопровода, нарушили интересы Украины. Он пояснил, что в тот период Москва и Киев заключили договор, гарантирующий транзит 40 млрд куб. м российского газа ежегодно до конца 2024 года. Однако ограничительные меры США привели к подрыву данного соглашения.

Маттиас Варниг добавил, что Россию даже не поблагодарили за поддержку Украины, хотя транзитный объем газа существенно превышал первоначальные ожидания, и российская сторона внесла соответствующие авансовые платежи. Он напомнил, что, несмотря на это, США все таки приостановили работы по «Северному потоку-2» путем применения санкций. Также Маттиас Варниг заключил, что подобные действия Вашингтона подорвали доверие Кремля к Белому дому, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал российских олигархов тратить свои деньги на космические технологии, а не на «очередные яхты».