Первый зам администрации Путина показал владение айкидо на форуме в Крыму

На образовательном форуме «Таврида» в Крыму первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко провел мастер-класс по айкидо. Перед зрителями он уложил на лопатки мужчину.

Видеозапись мастер-класса опубликовало издание Ura.ru на странице во «ВКонтакте». Кто был мужчина, которого бросил Кириенко, неизвестно. После броска чиновника зал зааплодировал. Кириенко помог встать мужчине с пола и поблагодарил его.

По словам Кириенко, айкидо для него – «это философия жизни». Он подчеркнул, что в нем нет агрессии, поскольку оно учит использовать энергию противника. «Это показывает, что в любой проблеме, в любом сопротивлении вы можете найти внешний источник энергии для того, чтобы развернуть процесс туда, куда вам нужно», – сказал Кириенко.

В Кремле Кириенко отвечает за выборы и политический блок. На сайте Кремля указано, что он обладатель четвертого дана по айкидо. Также он любит практическую стрельбу, спортивную охоту и рыбалку. Первым замом администрации Путина он работает с 2016 года. В 1998 году он короткое время был премьер-министром. При нем в России произошел дефолт.