Названо условие начисления еще одного пособия по беременности

В ведомстве напомнили, что разовое пособие недоступно россиянкам, которые не работали на момент наступления беременности.

Министерство труда России рассказало изданию «Российская газета», что беременные женщины могут рассчитывать на получение разового пособия, помимо ежемесячных выплат по беременности. В данном случае речь идет о старой единовременной помощи в размере 708,23 руб., которое начислялось россиянкам, ждущим ребенка и вставшим на учет в медучреждении на сроке беременности до 12 недель. Однако в Министерстве труда отметили, что получить такое пособие смогут не все беременные женщины, а только в том случае, если такое право у них возникло до 1 июля 2021 года. После этой даты подобные разовые выплаты начисляться не будут.

Напомним, что с 1 июля нуждающиеся беременные россиянки, вставшие на учет в ранние сроки, начали получать новое пособие в размере 50% прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.