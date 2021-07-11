Цены на билеты по данному маршруту за неделю упали на 6%.

Пресс-служба сервиса по бронированию билетов Aviasales сообщила, что в течение последней недели стоимость авиабилетов из России в Турцию снизилась на 6%. Отмечается, что с 22 по 26 июня средняя цена билета по данному маршруту составляла 23,4 тыс. руб., однако в последнее время его стоимость снизилась до 22,1 тыс. руб., пишет РИА Новости.

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