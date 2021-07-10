Пушков ответил на заявление Украины о депортации россиян из Крыма

Алексей Пушков считает, что подобные предположения превращают высказывания киевских политиков в «бессмысленный фарс и политическую клоунаду».

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Telegram-канале прокомментировал высказывание вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что власти страны собираются выдворить россиян из Крыма, после возвращения полуострова. Он отметил, что в данном заявлении украинского политика ничего не сказано, как именно Киев планирует «вернуть» контроль над этой территорией. По мнению Алексея Пушкова, такие слова демонстрируют веру властей Украины в то, что Крым станет частью страны «сам по себе», добавив, что подобные предположения превращают высказывания киевских политиков в «бессмысленный фарс и политическую клоунаду».