Посетителям авиасалона МАКС-2021 понадобится QR-код

Информацию о наличии QR-кода или ПЦР-теста необходимо загрузить на официальный сайт МАКС-2021 не позднее, чем за 24 часа до планируемого посещения выставки.

Пресс-служба Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 сообщила, что посетителей будут пускать на выставку по билетам, но только при наличии QR-кода, который подтверждает прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции, или отрицательного ПЦР-теста, сделанного менее чем за 3 дня до посещения мероприятия. Данная мера была согласована с Роспотребнадзором в целях недопущения распространения COVID-19.

Информацию о наличии QR-кода или ПЦР-теста необходимо загрузить на официальный сайт МАКС-2021 не позднее, чем за 24 часа до планируемого посещения выставки.

Напоминаем, что крупнейший мировой авиа-форум Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в период с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени М.М. Громова.