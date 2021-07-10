Украина хочет выгнать 500 тыс. россиян из Крыма
Алексей Резников рассказал, что является сторонником процедуры «выдворения».
Вице-премьер Украины Алексей Резников в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что украинское правительство выгонит 500 тыс. россиян из Крыма, после того, как страна вернет себе полуостров. По его словам, в данном случае речь идет о российских граждан, которые поселились в регионе после 2014 года, поскольку они находятся на данной территории незаконно.
Кроме того Алексей Резников отметил, что власти Украины рассматривает несколько точек зрения по этому вопросу, однако он является сторонником процедуры «выдворения», пишет Лента.ру.
Ранее стало известно, что украинская сторона обвинила Германию и Францию в потере Крымского полуострова.
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А я не сомневаюсь в том, что русским очень скоро придётся депортировать бандерофашистов с лица земли. Это неизбежно. Об этом ярко свидетельствует история фашистской германии. Жаль только, что слишком добросердечный и всепрощающий Сталин не послушал Черчилля, который в 1945 году настаивал на полном уничтожении немцев. И вот теперь у них вновь возрождается фашизм - пока в форме русофобии. Эту ошибку Сталина нам никак нельзя повторить с бандерлогами. Их надо выдрать с корнем.