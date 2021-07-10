Власти Кубани будут штрафовать непривитых туристов

Путешественникам, которые не сделают прививку, грозит штраф в размере 30 тыс. руб.

Власти Краснодарского края напомнили, что с 1 августа непривитые отдыхающие в течение трех дней с момента прибытия на курорты Кубани должны пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. В противном случае туристам будет грозить штраф в размере 30 тыс. руб., сообщается на официальном сайте администрации региона.

Ранее «Капитал страны» писал, что власти Краснодарского края изменили правила въезда для отдыхающих. С 1 августа путешественники обязаны привиться от коронавирусной инфекции на территории Кубани, несмотря на наличие отрицательного ПЦР-теста, либо туристы должны предъявить сертификат о вакцинации при заселении в гостиницу или отель.