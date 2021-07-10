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Финансист назвал «честный» курс рубля без учета валютной политики Минфина РФ

10.07.2021 14:59
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Финансист назвал «честный» курс рубля без учета валютной политики Минфина РФ

Александр Лосев считает, что без скупки долларов рубль находился бы в диапазоне 65-70 единиц.

Гендиректор УК «Спутник – Управление Капиталом» Александр Лосев подсчитал, что «честный» курс рубля без учета валютной политики Минфина России должен быть на 5-10% выше. По его мнению, без покупки ведомством валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) рубль находился бы в пределах 65-70 единиц за доллар.

Также финансист считает, что сейчас политика Минфина России будет оказывать большее влияние на национальную валюту, чем стоимость котировок барреля нефти, поскольку рубль перестал быть нефтяной валютой, пишет РИА Новости.

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