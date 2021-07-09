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Власти Краснодарского края изменили правила въезда для туристов

09.07.2021 15:39
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Власти Краснодарского края изменили правила въезда для туристов

Регион начнет принимать путешественников с отрицательным ПЦР-тестом, однако они обязаны привиться по прибытии на курорт.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале написал, что власти региона совместно с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой решили разрешить туристам, имеющим отрицательный ПЦР-тест, посещать курорты с 1 августа 2021 года. Однако в этом случае путешественники должны в обязательном порядке в течение 3 дней со дня заселения в отель или гостиницу сделать прививку против коронавирусной инфекции. Также Вениамин Кондратьев заверил, что региональные власти обеспечат отдыхающих препаратом от COVID-19.

«Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины», - добавил глава Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в Кремле поддержали призыв руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой вакцинировать всех россиян.

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