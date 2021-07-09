Лидеры США и Германии обсудят «Северный поток-2»

Джен Псаки отказалась прогнозировать итоги предстоящей встречи.

В пятницу, 9 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что глава США Джо Байден на следующей неделе обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы, связанные со строительством и запуском энергетического проекта «Северный поток-2». По ее словам, Вашингтон до сих пор считает данный трубопровод плохой сделкой для европейских стран. Также Джен Псаки отметила, что в ходе встречи, которая запланирована на 15 июля, лидеры двух государств затронут и другие актуальные темы, пишет Газета.ру.

Ранее «Капитал страны» передавал, что киевские власти сомневаются в том, что «Северный поток-2» будет достроен.