Попова: привитые люди не распространяют коронавирус

Анна Попова считает, что в исключительных случаях привитый человек может распространять COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что вакцинированные люди не распространяют коронавирусную инфекцию. Однако она допустила, что иногда возникают исключительные случаи, когда привитый человек может кого-нибудь заразить COVID-19, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее Анна Попова выразила мнение, что в России следует вакцинировать всех граждан. По ее мнению, это необходимо для того, чтобы российская сторона стала самой передовой страной в борьбе с коронавирусной инфекцией.