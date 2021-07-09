В Кремле рассказали, посетит ли Путин авиасалон МАКС-2021

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ожидают, что глава государства посетит выставку МАКС-2021.

В пятницу, 9 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лидер Российской Федерации Владимир Путин может посетить пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, который пройдет в Московской области.

«Мы ожидаем, что президент посетит МАКС», - сказал представитель.

Такими словами Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

Напомним, что выставка МАКС-2021 состоится с 20 по 25 июля в подмосковном городе Жуковский.

Ранее стало известно, что группа компаний «Финвал» совершит промышленную революцию на МАКС-2021.